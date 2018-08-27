Tuareglerden Terörle Mücadelede Yönetime Destek Açıklaması

Tuareg kabileleri, Libya'nın toplumsal dokusunu parçalamayı, ekonomik kaynakları ve geleceğini ele geçirmeyi hedefleyen şer güçlere karşı yönetimin yanında yer aldıklarını açıkladı.

Ülkenin güneyindeki Obari kentinde toplanan Tuareg kabile temsilcileri, ortak açıklama yaptı.

Terörle mücadelede hükümetin yanında yer aldıklarını açıklayan Tuaregler, Libya'nın toplumsal dokusunu parçalamayı, ekonomik kaynakları ve geleceğini ele geçirmeyi hedefleyen şer güçlere karşı yönetimin yanında yer aldıklarını bildirdi.

Sınır güvenliğinde gösterdikleri çabadan söz eden Tuaregler açıklamada, "sınırların korunması ve petrol kuyularının güvenliğinin büyük öneme sahip olduğunu" belirtti.

Açıklamada, kaçakçılık, terör, uyuşturucu ve gayrimeşru göçle mücadelenin gerekliliğine vurgu yapıldı.

Tuaregler ayrıca yönetime belediye, parlamento ya da başkanlık seçimlerini destekleyen her türlü çalışmanın yapılması çağrısında bulundu.

Yaşadıkları bölgelerdeki eğitim, sağlık elektrik, iletişim, yakıt, ulaşım hizmetlerinin eksikliğinden şikayetçi olan Tuaregler, ayrıca yurt içi ve yurt dışında temsil haklarının olması gerektiğini kaydetti.

Libya halkının bedelini ödediği kaosu destekleyen bazı ülkelerin varlığına işaret eden Tuaregler, uluslararası toplumun ülkeye müdahalede tarihi, hukuki ve ahlaki sorumluluk taşıdığını belirtti.