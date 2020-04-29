Tuanna'nın kuş isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi
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Tuanna'nın kuş isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi

Sinop'ta muhabbet kuşunu kaçıran 12 yaşındaki Tuanna'nın yardımına Vefa Sosyal Destek grubu yetişti.

Tuanna'nın kuş isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi
29.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:00

Sinop'ta muhabbet kuşunu kaçıran 12 yaşındaki Tuanna'nın yardımına Vefa Sosyal Destek grubu yetişti.

Sinop'ta yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 12 yaşındaki Tuanna'nın muhabbet kuşu isteğini Sinop Vefa Sosyal Destek ekibi yerine getirdi. Kuşunu kaçırdıktan sonra üzüntüye boğulan Tuanna, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak muhabbet kuşu istedi. Tuanna'nın bu isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu geri çevirmedi. Tuanna'yı ziyaret ederek bir süre sohbet eden Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, daha sonra muhabbet kuşunu teslim etti. Tuanna'nın mutluluğu görülmeğe değerdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tuanna Çakmakcı, "Sinop Vefa Sosyal Destek ekiplerine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar" dedi.

Tuanna Çakmakcı'nın babaannesi Ayşe Çakmakcı ise, "Torunum ilk önce polisi aradı. Polis de valiliğe yönlendirmiş. Allah razı olsun. Çok sevindik. Çok teşekkür ederim" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA

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