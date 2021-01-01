Tuana'ya, belediyeden yılbaşı gecesi tablet sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tuana'ya, belediyeden yılbaşı gecesi tablet sürprizi

01.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:57
Tuana'ya, belediyeden yılbaşı gecesi tablet sürprizi

SİVAS'ta yaşayan ortaokul öğrencisi Tuana Cenikli'ye (11), uzaktan eğitimi takip edebilmesi için belediye tarafından yılbaşı gecesi, tablet bilgisayar hediye edildi.

SİVAS'ta yaşayan ortaokul öğrencisi Tuana Cenikli'ye (11), uzaktan eğitimi takip edebilmesi için belediye tarafından yılbaşı gecesi, tablet bilgisayar hediye edildi. 

Sivas'ta Ziya Gökalp Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi olan Tuana Cenikli, koronavirüs kısıtlamaları nedeni ile okullar uzaktan eğitime geçince bir süre babasının telefonundan dersleri takip etti. Ancak düzenli olarak dersleri takip edemeyen Tuana için okulun İngilizce öğretmeni Birsen Yancı Doğan devreye girdi. Doğan, sınıftaki diğer arkadaşlarının tümünde olduğu halde Tuana'nın tabletinin bulunmadığını ve bazı derslerine giremediğini, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e iletti. Bunun üzerine konuyla hemen ilgilenen Başkan Bilgin, Tuana'ya 1 yıllık internet paketi de içinde bulunan tablet bilgisayar gönderilmesi talimatını verdi. Tuana'nın Akdeğirmen Mahallesi'nde bulunan evine giden Başkan Yardımcısı Necmettin Yılmaz, ziyaret ettiği Tuana Cenikli'ye tablet bilgisayarı hediye ederek derslerinde başarılar diledi.İleride hemşire veya doktor olmak istediğini söyleyen Tuana Cenikli, hediyeden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Hilmi Başkanıma buradan çok teşekkür ediyorum. Yeni yılı kutlu olsun" dedi.


Tuana'ya, belediyeden yılbaşı gecesi tablet sürprizi
Tuana'ya, belediyeden yılbaşı gecesi tablet sürprizi
Tuana'ya, belediyeden yılbaşı gecesi tablet sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Güven Yalçın Bahattin Şimşek Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Gazete Yılbaşı Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tuana'ya, belediyeden yılbaşı gecesi tablet sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 11:58:04. #1.15#
title