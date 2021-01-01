Tuana'ya, belediyeden yılbaşı gecesi tablet sürprizi

SİVAS'ta yaşayan ortaokul öğrencisi Tuana Cenikli'ye (11), uzaktan eğitimi takip edebilmesi için belediye tarafından yılbaşı gecesi, tablet bilgisayar hediye edildi.

Sivas'ta Ziya Gökalp Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi olan Tuana Cenikli, koronavirüs kısıtlamaları nedeni ile okullar uzaktan eğitime geçince bir süre babasının telefonundan dersleri takip etti. Ancak düzenli olarak dersleri takip edemeyen Tuana için okulun İngilizce öğretmeni Birsen Yancı Doğan devreye girdi. Doğan, sınıftaki diğer arkadaşlarının tümünde olduğu halde Tuana'nın tabletinin bulunmadığını ve bazı derslerine giremediğini, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e iletti. Bunun üzerine konuyla hemen ilgilenen Başkan Bilgin, Tuana'ya 1 yıllık internet paketi de içinde bulunan tablet bilgisayar gönderilmesi talimatını verdi. Tuana'nın Akdeğirmen Mahallesi'nde bulunan evine giden Başkan Yardımcısı Necmettin Yılmaz, ziyaret ettiği Tuana Cenikli'ye tablet bilgisayarı hediye ederek derslerinde başarılar diledi.İleride hemşire veya doktor olmak istediğini söyleyen Tuana Cenikli, hediyeden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Hilmi Başkanıma buradan çok teşekkür ediyorum. Yeni yılı kutlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin