Tuana ve Tuğba kardeşler bulundu mu? Müge Anlı'da Bağcılar'da kaybolan Tuana ve Tuğba Ortakaya kardeşler nerede?

Tuana ve Tuğba kardeşler bulundu mu? sorusu yanıt arıyor. 12 ve 14 yaşındaki Tuana ve Tuğba bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bağcılar'da kaybolan Tuana ve Tuğba bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Tuana ve Tuğba kardeşler konusu ele alınıyor. Tuana ve Tuğba kardeşler bulundu mu?

Tuana ve Tuğba bulundu mu? Tuana ve Tuğba'ya ne oldu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

TUANA VE TUĞBA KARDEŞLER BULUNDU MU?

Tuana ve Tuğba kardeşler dün İstanbul Bağcılar'da kayboldu. 12 yaşında ve 14 yaşında olan iki kız kardeşi aramak için annesi ve babası canlı yayına katıldı.