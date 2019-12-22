Tuana Balkan Ederlerzi Performansıyla Tüyleri Diken Diken Etti
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Tuana Balkan Ederlerzi Performansıyla Tüyleri Diken Diken Etti

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören Tuana Balkan sesiyle herkesi derinden etkilemişti.

22.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:16
Tuana Balkan Ederlerzi Performansıyla Tüyleri Diken Diken Etti

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören Tuana Balkan sesiyle herkesi derinden etkilemişti. Tuana bu kez yarışmasında yer aldı.


TUANA BALKAN KİMDİR?


MasterChef, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel olarak 'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'ne konuk olmuştu. MasterChef'te görme engelli genç kız Tuana, söylediği Balkan şarkısı Ederlezi ile izleyenleri duygulandırmıştı.


EDERLEZİ NE DEMEK?


Ederlezi, Romanca bir kelime olup Hıdırellez anlamına geliyor.


Hürriyet

Kaynak: TheGeyik

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