Tuana Balkan Ederlerzi Performansıyla Tüyleri Diken Diken Etti

22.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:16

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören Tuana Balkan sesiyle herkesi derinden etkilemişti. Tuana bu kez O Ses Türkiye yarışmasında yer aldı.





TUANA BALKAN KİMDİR?



MasterChef, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel olarak Üsküdar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'ne konuk olmuştu. MasterChef'te görme engelli genç kız Tuana, söylediği Balkan şarkısı Ederlezi ile izleyenleri duygulandırmıştı.



EDERLEZİ NE DEMEK?



Ederlezi, Romanca bir kelime olup Hıdırellez anlamına geliyor.



Hürriyet