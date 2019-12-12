Tuan Tunalı: "Gündemimizde evlilik yok"

12.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:37

& ;Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan sevgililer evlilik ile ilgili soruya "Kısmet işleri bunlar. Daha ilişkimiz çok yeni. Zaman neyi gösterir bilinmez ama şuanda gündemimizde evlilik yok." şeklinde yanıt verdiler.

Sevgililer geçtiğimiz aylarda evlilik düşündüklerini açıklamış ve hatta hazırlıklara başladıklarını söylemişti.







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