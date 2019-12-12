Tuan Tunalı: "Gündemimizde evlilik yok"
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Tuan Tunalı: "Gündemimizde evlilik yok"

Geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'den boşanan oyuncu Tuan Tunalı, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de Rus sevgilisi Yana Mazanova ile objektiflere takıldı.

12.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:37
Tuan Tunalı: "Gündemimizde evlilik yok"

& ;Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan sevgililer evlilik ile ilgili soruya "Kısmet işleri bunlar. Daha ilişkimiz çok yeni. Zaman neyi gösterir bilinmez ama şuanda gündemimizde evlilik yok." şeklinde yanıt verdiler.

Sevgililer geçtiğimiz aylarda evlilik düşündüklerini açıklamış ve hatta hazırlıklara başladıklarını söylemişti.



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Kaynak: Snob Magazin

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