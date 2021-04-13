TUA Başkanı, ASRİAD'ın konuğu oldu
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TUA Başkanı, ASRİAD'ın konuğu oldu

Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
TUA Başkanı, ASRİAD'ın konuğu oldu

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Kurumsal İlişkiler ve Tanıtım Başkanlığı tarafından organize edilen ve Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın konuk olduğu "Türkiye'nin Uzay Serüveni ve Uzay Endüstrisi" konulu webinar programı, 11 Nisan Pazar günü, iş insanlarının yoğun...

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Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Kurumsal İlişkiler ve Tanıtım Başkanlığı tarafından organize edilen ve Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın konuk olduğu "Türkiye'nin Uzay Serüveni ve Uzay Endüstrisi" konulu webinar programı, 11 Nisan Pazar günü, iş insanlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

ASRİAD'dan yapılan açıklamada programda konuşmasına yer verilen Yıldırım, ayda bulunmanın büyük önem taşıdığını ifade ederek ayın bir sıçrama taşı olduğunu ve bu anlamda Türkiye açısından da aya gitmenin önem taşıdığını vurguladı.

Uzaydaki sistemler olmadan dünyada bankacılıktan, haberleşmeye, meteorolojiden askeri uygulamalara kadar sayısız sistemin yürüyemeyeceğini kaydeden Yıldırım, "Türkiye olarak biz uzay çalışmalarının dışında kalırsak birilerinin bizi yönetmesini kabul etmiş olacağız. Buna izin veremeyiz. ABD'nin Space Force kurmasını, NATO'nun uzayı bir harekat alanı olarak belirlemesi itibarıyla da uzayda olmayanlar köleleşecek. Köle olmak istemiyorsak uzaya çıkmamız ve uzay programlarını hayata geçirmemiz kaçınılmaz bir gerçektir. Uzay geleceğimizdir ve uzayda Türkiye olarak yer alamazsak geleceğimizi de savunamayız." açıklamasında bulundu.

Uzayda yer almanın zor ve pahalı bir iş olduğunu belirten Yıldırım, "Bazı bedeller ödenecektir, fedakarlıklar yapılacaktır. Uzay çalışmalarında yer alan birçok ülke gibi ülkemiz de bazı zorlukları aşmak zorunda kalacaktır ama bunu yapabilenler güçlenecek ve dünyayı yönetecektir." değerlendirmelerinde bulundu.

ASRİAD Genel Başkan Yardımcısı ve program Moderatörü Sıtkı Abdullahoğlu ise, ASRİAD'lı iş insanları açısından bu konunun yatırım ve işbirliği dahilinde konuya ilgi gerektiren bir proje olduğunu hatırlatarak, TUA ile iletişimin güçlü bir şekilde kurulması durumunda bununla ilgili girişimi destekleyebileceklerini, ASRİAD bünyesindeki iş insanlarının potansiyelinin neye elverişli olduğunu tespit ettikten sonra bir konsorsiyum kurulabileceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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