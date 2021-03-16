TÜ Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Günşen: "Gençlerimiz İstiklal Marşı'nın yazıldığı şartları her zaman hatırlasın"
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TÜ Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Günşen: "Gençlerimiz İstiklal Marşı'nın yazıldığı şartları her zaman hatırlasın"

16.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:41
TÜ Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Günşen:

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanı, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Günşen, özellikle gençlerin İstiklal Marşı'nın yazıldığı şartları her zaman hatırlaması gerektiğini bildirdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanı, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Günşen, özellikle gençlerin İstiklal Marşı'nın yazıldığı şartları her zaman hatırlaması gerektiğini bildirdi.

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Günşen, çevrim içi düzenlenen İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliğine katıldı.

Prof. Dr. Günşen, bayrak ve İstiklal Marşı'nın Türk milletin milli sembolleri olduğunu söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kahraman Türk ordusu ve millete ithaf ettiğini belirten Günşen, "İstiklal Marşı'nın yazıldığı şartlar çok önemlidir. Kara günlerini unutan toplumlar aydınlık günlerini bilemezler. İstiklal Marşı'nın yazıldığı ve kabul edildiği dönemin şartlarını iyi bilmemiz lazım." dedi.

19 Mayıs 1919'dan, 9 Eylül 1922'ye kadar geçen sürenin milli mücadele devresini ifade ettiğini belirten Günşen, şunları kaydetti:

"Türk milleti adeta küllerinden doğdu. Sevgili gençler Gençliğe Hitabe'de Atatürk'ün ifade ettiği gibi, memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş, tersanelerine girilmiş, millet fakru zaruret içinde, harap ve bitap düşmüş, harici ve dahili düşmanlarımız milletimize çok eziyet ediyorlardı. Hatta istilacılarla işbirliğinde olan hainlerde vardı. Bütün bunlara rağmen Kuva-i Milliye ruhuyla tekrar toparlanmasıyla Ergenekon Destanı yazarcasına başlarında Börteçine dediğimiz bozkurt anlamında Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde şanlı bir mücadeleye girişmiştir. Türk milleti ya istiklal ya ölüm parolasıyla müthiş bir mücadele vermiştir. Bizim İstiklal Marşı'mız böyle bir dönemde yazılmış, böyle bir dönemde kabul edilmişti. Özellikle gençlerimiz İstiklal Marşı'nın yazıldığı şartları her zaman hatırlasın.

Mehmet Akif Ersoy, adeta kehanet gösterircesine İstiklal Marşı'nı yazarak İstiklal Harbi'nin zaferle sonuçlanacağını 1 yıl, 5 ay, 7 gün önceden müjdelemiştir. Bu da onun Türk milletini ne kadar iyi tanıdığını ve ona ne kadar inanıp güvendiğini göstermektedir."

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner de İstiklal Marşının milli birlik ve beraberlik duygusunun, Türk milletinin bağımsızlığa olan tutkusunun veciz bir biçimde ortaya konulduğu milli mutabakat metni olduğunu belirterek, "İstiklal Marşı Milli Mücadele döneminden 15 Temmuz'a yüz yıldır pusulamız olmuştur. 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi gecesi milletçe marşımızın başında yazdığı gibi korkmadan mücadele edilmiş, hain darbecilere geçit vermeden istiklalimize sahip çıkılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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