TÜ ve ÇOMÜ işbirliği çalışmaları
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TÜ ve ÇOMÜ işbirliği çalışmaları

22.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:06
TÜ ve ÇOMÜ işbirliği çalışmaları

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇÖMÜ), işbirliği projelerini hayata geçirmek amacıyla çalışma başlattı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇÖMÜ), işbirliği projelerini hayata geçirmek amacıyla çalışma başlattı.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, TÜ Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, ÇÖMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç ile Çanakkale'de bir araya gelerek başta spor ve rekreasyon olmak üzere çeşitli projelerin ön görüşmesini gerçekleştirdi.

Ziyarette, Trakya Üniversitesi öğrencilerini temsilen yüksek lisans öğrencisi Emre Şen de yer alırken, her iki üniversitenin potansiyelinin ortaklaşa projelerle açığa çıkması konusunda fikir birliğine varıldı.

Trakya Üniversitesinin Enez'deki, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin de Dardanos'taki sosyal tesislerinin her iki üniversite personeli tarafından kullanıma açılarak tatil olanak ve fırsatlarının arttırılmasının yanı sıra Spor Bilimleri Fakültelerinin karşılıklı olarak lisansüstü programları açılması ve gastronomi anlamında ortaklaşa eğitim faaliyetlerinin projelendirilmesi konularında fikir birliğine varıldı.

Görüşmede ayrıca, iki taraflı kamp ve spor müsabakaları, öğrencilere iki şehrin tarihi mekanlarının ziyaretleri, dalış, yelken, tiyatro, dans, müzik, tarih ve sporun her dalında topluluklar ile yüz yüze ve online eğitimler yapılması konuları görüşüldü.

İşçimen, misafirperverliğinden dolayı Koç'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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