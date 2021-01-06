TÜ Tıp Fakültesi dekanlığının duvarlarını tarihi eserlerin yer aldığı tablolar süsleyecek
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TÜ Tıp Fakültesi dekanlığının duvarlarını tarihi eserlerin yer aldığı tablolar süsleyecek

06.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:03
TÜ Tıp Fakültesi dekanlığının duvarlarını tarihi eserlerin yer aldığı tablolar süsleyecek

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi dekanlık binasının duvarları, tablolarla süslenmeye başlandı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi dekanlık binasının duvarları, tablolarla süslenmeye başlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, onarım ve tadilat çalışmaları tamamlanan binanın güzelleştirme çalışmaları sürüyor.

TÜ Sosyal Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler, fotoğraf sanatçısı Murat Öztürk'ün çektiği fotoğrafların yer aldığı tabloları, fakülte dekanlığında sergilenmek üzere Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir'e takdim etti.

TÜ Sosyal Bilimler Yüksekokulu Bilgi İşlem personeli olan Öztürk'ün imzasını taşıyan tablolar, Edirne'nin tarihi ve kültürel mekanlarının farklı zamanlarda çekilmiş fotoğraflardan oluşuyor.

Demir, kendilerine armağan edilen tabloları çok beğendiklerini belirterek "Bir taraftan tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle topyekun bir mücadele ederken diğer taraftan Tıp Fakültesinin akademik ve idari işlerinin yürütüldüğü dekanlık binasının gelişmesi, güzelleşmesi için çalıştık. Özenle çekilen fotoğraflardan oluşan tabloların binaya ayrı bir hava katacağına eminim. Söz konusu eserler ile binamız adeta bir sanat galerisine dönüştü ve bundan ziyadesiyle memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatipler de fotoğraflara konu olan kültürel varlıkların tarihsel kimliğin bir parçası olduğunu belirterek, Edirne'nin tarihi mekanlarının Tıp Fakültesi dekanlığının duvarlarını süsleyeceğini kaydetti.

Tablolarda tarihi Tren Garı, Tunca ve Meriç köprüleri, Selimiye ve Muradiye camileri, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Adalet Kasrı ve Hacı Adil Bey Çeşmesi gibi Edirne'nin önemli kültür varlıklarından fotoğraflar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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