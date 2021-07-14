TÜ Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜ Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı

TÜ Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi (TÜ) Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığında toplanan senato, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha kınadı.

Toplantı öncesi TÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri, şehitler adına "Kahramanlık türküleri" söyledi.

Rektör Tabakoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türk demokrasi tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

15 Temmuz'un milletin cesareti ve kararlılığı sonucu destansı bir kahramanlığa dönüştüğünü vurgulayan Tabakoğlu, "Yüzlerce yıldan bu yana bizimle, medeniyetimizle ve aziz milletimizle savaşan bir anlayış nasıl ki Balkan Savaşları'nda ve Çanakkale Savaşı'nda geldiyse 15 Temmuz'da da geldi. Bu darbe teşebbüsü tamamıyla uzun süredir düşünülmüş ve tasarlanmış bir aklın girişimiydi. Bizlerin duygularını sömüren kalleşçe bir saldırıydı." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi Türkiye'nin parçalanmaya çalışıldığını anımsatan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun ki bu alçak ve menfur kalkışma girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile harekete geçen aziz milletimiz ve güvenlik güçlerimiz tarafından bertaraf edildi. Adeta çıplak ellerle bu girişime dur diyen milletimiz, tarih boyunca hiçbir esareti kabul etmeyen yüce milletimiz, devletinin bekası söz konusu olduğunda neler yapabileceğini tüm cihana bir kez daha gösterdi.

15 Temmuz, bir darbe girişiminin ötesinde bu topraklarda oynanan oyunlara ve emperyalist güçlere karşı ülkemizin ve milletimizin çığlığıdır. Daha öncekiler gibi tekrar gelecekler. Çünkü bu topraklarda yaşıyor olmak, Türk olmak, bu dine mensup olmak onlar için yeterli. O yüzden biz bir olalım, birlikte olalım ve hep birlikte hazırlıklı olalım. Ancak bilmeliler ki ihanet nereden gelirse gelsin, biz mücadeleden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz."

15 Temmuz Şehitler Yolu'nda saygı yürüyüşü

Senato üyeleri, toplantının ardından Balkan Yerleşkesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Yolu'nda saygı yürüyüşü yapıp şehitler için dua etti.

Ömer Halisdemir anısına yaptırılan çeşmenin önüne kadar yürüyen senato üyeleri, TÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halim Işık tarafından şehitler adına okunan duaya eşlik etti.

Rektör Tabakoğlu, kendilerine düşen görevin, 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak ve bir daha yaşanmaması için uyanık olmak olduğunu belirtti.

TÜ Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı
TÜ Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu: '15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdik.
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu: "15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdik.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını verdi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını verdi
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: 'FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi.'
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: "FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi."

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Ebru Gündeş Deniz Akkaya
Spor Alper Yılmaz Şaban Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TÜ Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 10:35:54. #1.15#

title