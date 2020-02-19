Tu¨rkiye-Rusya I·lis¸kilerinde I·dlib'de Yol Ayrımına mı Gelindi?
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Tu¨rkiye-Rusya I·lis¸kilerinde I·dlib'de Yol Ayrımına mı Gelindi?

Türkiye'nin İdlib'de 13 can kaybı vermesinin ardından Rusya'yla müzakerelerde uzlaşma sağlanması gerektiği görüşündeki uzmanlar, aksi takdirde Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'da sıkıntılı günler yaşanabileceğini dile getiriyor.

19.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:47

'nin 'de 13 can kaybı vermesinin ardından 'yla müzakerelerde uzlaşma sağlanması gerektiği görüşündeki uzmanlar, aksi takdirde başta olmak üzere Ortadoğu'da sıkıntılı günler yaşanabileceğini dile getiriyor



Haber Videosu

: Tu¨rkiye-Rusya I·lis¸kilerinde I·dlib'de Yol Ayrımına mı Gelindi?
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