Tu¨rkiye-Rusya I·lis¸kilerinde I·dlib'de Yol Ayrımına mı Gelindi?
Türkiye'nin İdlib'de 13 can kaybı vermesinin ardından Rusya'yla müzakerelerde uzlaşma sağlanması gerektiği görüşündeki uzmanlar, aksi takdirde Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'da sıkıntılı günler yaşanabileceğini dile getiriyor.
19.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:47
Türkiye'nin İdlib'de 13 can kaybı vermesinin ardından Rusya'yla müzakerelerde uzlaşma sağlanması gerektiği görüşündeki uzmanlar, aksi takdirde Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'da sıkıntılı günler yaşanabileceğini dile getiriyor
Kaynak: DailyMotion.com