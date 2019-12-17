Tu¨rkiye'nin Gelecegˆi I·c¸in Suriyeliler Geri Do¨nmeli Mi?
İyi Parti'nin çağrısıyla düzenlenen çalıştay sonucunda, Türkiye'nin geleceği açısından Suriyeli sığınmacıları ülkelerine döndürmek üzere planlama yapılması gerektiği görüşü kabul edildi.
17.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:46
İyi Parti'nin çağrısıyla düzenlenen çalıştay sonucunda, Türkiye'nin geleceği açısından Suriyeli sığınmacıları ülkelerine döndürmek üzere planlama yapılması gerektiği görüşü kabul edildi. Suriyelilere hukuken kesinlikle vatandaşlık verilmemesi gerektiği bildirildi.
Kaynak: DailyMotion.com