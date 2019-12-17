Tu¨rkiye'nin Gelecegˆi I·c¸in Suriyeliler Geri Do¨nmeli Mi?
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Tu¨rkiye'nin Gelecegˆi I·c¸in Suriyeliler Geri Do¨nmeli Mi?

İyi Parti'nin çağrısıyla düzenlenen çalıştay sonucunda, Türkiye'nin geleceği açısından Suriyeli sığınmacıları ülkelerine döndürmek üzere planlama yapılması gerektiği görüşü kabul edildi.

17.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:46

İyi Parti'nin çağrısıyla düzenlenen çalıştay sonucunda, 'nin geleceği açısından Suriyeli sığınmacıları ülkelerine döndürmek üzere planlama yapılması gerektiği görüşü kabul edildi. Suriyelilere hukuken kesinlikle vatandaşlık verilmemesi gerektiği bildirildi.



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: Tu¨rkiye'nin Gelecegˆi I·c¸in Suriyeliler Geri Do¨nmeli Mi?
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