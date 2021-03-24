Tu¨rkiye Espor Futbol Ligi 19. Hafta Fikstürü yayınlandı
Tu¨rkiye Espor Futbol Ligi 19. Hafta Fikstürü.
Ülkemizin profesyonel futbol ligi olan ve profesyonel futbol liglerinden tanıdığımız takımların da yer aldığı Tu¨rkiye Espor Futbol Ligi 19. Hafta karşılaşmaları açıklandı.
Tu¨rkiye Espor Futbol Ligi 19. Hafta Fikstürü
24 Mart Çarşamba
Sakaryaspor – Kocaelispor 21: 30
BB Erzurumspor – Kayserispor 22: 00
Bursaspor – Galatasaray 22: 30
Gençlerbirliği – Trabzonspor 23: 00
25 Mart Perşembe
Giresunspor – Hatayspor 21: 30
MKE Ankaragücü – Antalyaspor 22: 00
Çaykur Rizespor – İstanbulspor 22: 30
Samsunspor – Beşiktaş Esports 23: 00
Tu¨m mac¸ları kanalından izleyebilir ve @asistanaliz sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edebilirsiniz.
Kaynak: Playerbros