Tu¨rkiye Espor Futbol Ligi 19. Hafta Fikstürü yayınlandı
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Tu¨rkiye Espor Futbol Ligi 19. Hafta Fikstürü yayınlandı

24.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:25
Tu¨rkiye Espor Futbol Ligi 19. Hafta Fikstürü yayınlandı

Tu¨rkiye Espor Futbol Ligi 19. Hafta Fikstürü.

Ülkemizin profesyonel futbol ligi olan ve profesyonel futbol liglerinden tanıdığımız takımların da yer aldığı Tu¨rkiye Espor Futbol Ligi 19. Hafta karşılaşmaları açıklandı.

Tu¨rkiye Espor Futbol Ligi 19. Hafta Fikstürü

24 Mart Çarşamba

Sakaryaspor – Kocaelispor 21: 30

BB Erzurumspor – Kayserispor 22: 00

Bursaspor – Galatasaray 22: 30

Gençlerbirliği – Trabzonspor 23: 00

25 Mart Perşembe

Giresunspor – Hatayspor 21: 30

MKE Ankaragücü – Antalyaspor 22: 00

Çaykur Rizespor – İstanbulspor 22: 30

Samsunspor – Beşiktaş Esports 23: 00

Tu¨m mac¸ları kanalından izleyebilir ve @asistanaliz sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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