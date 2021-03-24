Tu¨rkiye Espor Futbol Ligi 19. Hafta Fikstürü yayınlandı

Ülkemizin profesyonel futbol ligi olan ve profesyonel futbol liglerinden tanıdığımız takımların da yer aldığı Tu¨rkiye Espor Futbol Ligi 19. Hafta karşılaşmaları açıklandı.

Tu¨rkiye Espor Futbol Ligi 19. Hafta Fikstürü

24 Mart Çarşamba

Sakaryaspor – Kocaelispor 21: 30

BB Erzurumspor – Kayserispor 22: 00

Bursaspor – Galatasaray 22: 30

Gençlerbirliği – Trabzonspor 23: 00

25 Mart Perşembe

Giresunspor – Hatayspor 21: 30

MKE Ankaragücü – Antalyaspor 22: 00

Çaykur Rizespor – İstanbulspor 22: 30

Samsunspor – Beşiktaş Esports 23: 00

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Kaynak: Playerbros