Tu¨rk-I·s¸'ten Vergi Adaleti Talebi

Tu¨rk-I·s¸'ten Vergi Adaleti Talebi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen yeni vergi tasarısını vergi adaletini sağlamadığı, işçi ve emekçilerin taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle protesto etti.

07.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:46

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen yeni vergi tasarısını vergi adaletini sağlamadığı, işçi ve emekçilerin taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle protesto etti



VİDEO: Tu¨rk-I·s¸'ten Vergi Adaleti Talebi
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