Tu¨rk-I·s¸'ten Vergi Adaleti Talebi
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen yeni vergi tasarısını vergi adaletini sağlamadığı, işçi ve emekçilerin taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle protesto etti.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen yeni vergi tasarısını vergi adaletini sağlamadığı, işçi ve emekçilerin taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle protesto etti
VİDEO: Tu¨rk-I·s¸'ten Vergi Adaleti Talebi