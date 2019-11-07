Tu¨rk-I·s¸'ten Vergi Adaleti Talebi

07.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:46

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen yeni vergi tasarısını vergi adaletini sağlamadığı, işçi ve emekçilerin taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle protesto etti