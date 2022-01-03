Tu¨rk Halkının 2022 Beklentileri Neler? - Haberler
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Tu¨rk Halkının 2022 Beklentileri Neler?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Tüm dünyayı yaklaşık 2 senedir etkisi altında tutan Covid-19 salgını ile birlikte yaşanan ekonomik kriz, Türk halkı açısından 2021 yılının zor geçmesine neden oldu.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - Tüm dünyayı yaklaşık 2 senedir etkisi altında tutan Covid-19 salgını ile birlikte yaşanan ekonomik kriz, Türk halkı açısından 2021 yılının zor geçmesine neden oldu. VOA Türkçe, İstanbul'un Bakırköy semtinde halka mikrofon uzattı ve yeni yıldan beklentilerini sordu

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