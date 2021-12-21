Tu¨rk Halkı Ekonominin Gidis¸atı Hakkında Ne Du¨s¸u¨nu¨yor?

Türk halkı, TL'nin Dolar ve diğer yabancı para birimleri karşısında devam eden değer kaybı hakkında ne düşünüyor? Ekonomide atılan adımları yeterli görüyor mu? VOA Türkçe, İstanbulların konu hakkındaki görüşlerini aldı

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 13,34 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) December 21, 2021

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