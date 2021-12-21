Tu¨rk Halkı Ekonominin Gidis¸atı Hakkında Ne Du¨s¸u¨nu¨yor? - Haberler
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Tu¨rk Halkı Ekonominin Gidis¸atı Hakkında Ne Du¨s¸u¨nu¨yor?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türk halkı, TL'nin Dolar ve diğer yabancı para birimleri karşısında devam eden değer kaybı hakkında ne düşünüyor?

Türk halkı, TL'nin Dolar ve diğer yabancı para birimleri karşısında devam eden değer kaybı hakkında ne düşünüyor? Ekonomide atılan adımları yeterli görüyor mu? VOA Türkçe, İstanbulların konu hakkındaki görüşlerini aldı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunmaktadır.

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını...

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