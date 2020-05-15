TÜ Rektörü Tabakoğlu, ÜAK toplantısına katıldı Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının (ÜAK) toplantısına katıldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının (ÜAK) toplantısına katıldı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, ÜAK Başkanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün davetiyle gerçekleşen toplantıda, Rektör Tabakoğlu'nun yanı sıra birçok üniversite rektörü de yer aldı.

Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyetleri ile uygulamalar değerlendirildi, gündeme ve yaşanan gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA