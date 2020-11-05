TÜ Rektörü Tabakoğlu TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti
05.11.2020 15:03 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:06
Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve TÜ Genel Sekreter Yardımcısı Burak İşçimen, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u ziyaret etti.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve TÜ Genel Sekreter Yardımcısı Burak İşçimen, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u ziyaret etti.
TBMM Başkanı Şentop, Rektör Tabakoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı İşçimen ile makamımda görüştü.
Ziyarette, üniversitede yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Rektör Tabakoğlu, TBMM Başkanı Şentop'a üniversiteye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar