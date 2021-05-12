TÜ Rektörü Tabakoğlu, olimpiyat kotası alan öğrencisi Yasemin Adar'ı tebrik etti

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tokyo Olimpiyatları için kota alan öğrencisi milli güreşçi Yasemin Adar'ı kutladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tokyo Olimpiyatları için kota alan öğrencisi milli güreşçi Yasemin Adar'ı kutladı.

Tabakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitede eğitimine devam eden Adar'ın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nde kota almaya hak kazanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Adar'ın Türkiye'ye ve Trakya Üniversitesi'ne pek çok defa mutluluk ve gurur yaşattığını aktaran Tabakoğlu, "Yasemin'in eksik olan olimpiyat madalyasını da tamamlayacağına olan inancımız tamdır. Tüm milli sporcular ile teknik ekipte kondisyoner olarak görev alan Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa Sağıroğlu ve milli takım antrenörü Trakya Üniversitesi öğrencisi Efraim Kahraman'ı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı