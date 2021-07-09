TÜ Rektörü Tabakoğlu "Kırkpınar Müzesi ve Kırkpınar Kitaplığı" oluşturmak istediklerini belirtti Açıklaması

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Kırkpınar Müzesi ve Kırkpınar Kitaplığı" oluşturmak istediklerini bildirdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Kırkpınar Müzesi ve Kırkpınar Kitaplığı" oluşturmak istediklerini bildirdi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dolayısıyla kentte bulunan Kırkpınar ağaları, federasyon temsilcileri ve başpehlivanlar, Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Prof. Dr. Tabakoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bir yıl aranın ardından tekrar düzenlenecek olmasından büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Kırkpınar'a sahip çıktıklarını ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını aktaran Tabakoğlu, "Kırkpınar'la ilgili akademik ve bilimsel adımlar atıyoruz. Trakya Üniversitesi'nin sporcu ve sporcu eğitmeni yetiştiren okulunun adı Kırkpınar. Bu okulumuzu yakın zaman içerisinde fakülteye dönüştürerek akademik ve bilimsel ağırlığını artırdık. Aynı zamanda Kırkpınar Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezimizin faaliyetlerine hız kazandırdık. Düzenlediğimiz birçok etkinlikte önemli isimleri ağırladık. Yine ülkemizde Etnospor alanında birçok önemli isimle diyaloglarımızı geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Pehlivanlar için de adımlar attıklarını anlatan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Malumunuz üzere Kırkpınar, uluslararası nitelikte bir spor olamıyor. Çünkü bizim pehlivanlarımız ile boy ölçüşebilecek başka yiğitler göremiyoruz meydanlarda. Bu durumdan dolayı burada başarılı olan sporcularımız milli sporcu olamadıkları için üniversitelere girmek ve akademik eğitim almak istediklerinde sorun yaşıyorlardı. Biz de Trakya Üniversitesi olarak bu soruna bir çözüm geliştirdik. İlk olarak başpehlivanlık kategorisi ile başlayıp daha sonra deste boylardan itibaren başarılı olan sporcularımıza lisans ve lisansüstü eğitimde Trakya Üniversitesinin kapılarını sonuna kadar açtık. Türkiye'de bir ilk olan bu karar sonrasında ilk öğrencilerimiz bizleri her daim gururlandıran İsmail ve Turan Balaban kardeşler oldu."

Kırkpınar Müzesi ve Kırkpınar Kitaplığı projeleri

Prof. Dr. Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak altın kemer kazanacak pehlivanlar da yetiştirmek istediklerini belirtti.

Bu kapsamda bir spor kulübü kurduklarını belirten Tabakoğlu, "Burada yetişecek sporcularımıza Spor Toto Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol neticesinde yapımı devam eden modern spor salonumuzda bir alan ayırdık. Yine sporseverlerin destekleri ile üniversitemizde spora dair hayata geçirilecek her türlü gelişmeye ve iş birliğine açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Kırkpınar Müzesi, Kırkpınar Kitaplığı gibi aklımızda ve hayalimizde olan tüm projelerde Trakya Üniversitesi her zaman tekliflere açıktır." diye konuştu.

Tabakoğlu, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'den 45 bin öğrencisi olan Trakya Üniversitesi ve Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri adına spor tesisleri ve spor kulübü için verecekleri desteklerden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Trakya Üniversitesi'nin başta Kırkpınar olmak üzere tüm çalışmalarını takdir ve memnuniyetle takip ettiklerini ifade ederek yapılan çalışmalara katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci