TÜ Rektörü Tabakoğlu: "Kırkpınar'ın bilimsel olarak ele alınması ve değerlendirilmesine ihtiyaç vardır"

Trakya (TÜ) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilimsel olarak ele alınması ve değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Trakya (TÜ) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilimsel olarak ele alınması ve değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

TÜ Kırkpınar Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezince, "Kırkpınar Değerleri ve Kültür Vizyonunun Mevcut Durum Analizi ve Yol Haritasının Çıkartılması" çevrimiçi çalıştayına katılan Rektör Tabakoğlu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin olimpiyatlardan sonra kesintisiz devam eden en önemli organizasyonların başında geldiğini ifade etti.

Kırkpınar'ın Edirne'de geleneklerine ve özüne uygun şekilde yaşatıldığını belirten Tabakoğlu, "Ülkemizdeki tüm yağlı güreşlerde başarılı olan pehlivanlar Kırkpınar'da güreşiyor. Kırkpınar'da da başpehlivan belli oluyor. Kırkpınar, sadece Edirne'nin değil Türk milletinin ortak değeridir. Biz de üniversite olarak bu değerin yaşatılması için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz." dedi.

"Türk gibi güçlü" sözünün Türk milletinin güreşe olan aşkı ve başarılarından dolayı söylendiğini anlatan Tabakoğlu, yağlı güreşin Balkanlar'dan Anadolu'ya kadar Türklerin yaşadığı her coğrafyada yapıldığını ve bu değerin yaşatıldığını vurguladı.

Kırkpınar'ın en iyi şekilde anlatılması ve geleceğe taşınması için çalışmalar yapıldığını aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Kırkpınar'ın bilimsel olarak ele alınması ve değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Çünkü bu basit bir değer değildir. Bir kıspetin üzerindeki motiflere baktığımızda Türk kurganlarının mezar taşlarında kullanılan motifler olduğunu görüyorsunuz. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığını görüyorsunuz. Yağcısının, cazgırının, davul ve zurnacısının hepsinin önemli bir fonksiyonu olduğunu görüyoruz. Köklü bir gelenekten gelen Kırkpınar'ın, her bir değerin ayrı ayrı mutlaka araştırılması gerekiyor."

Rektör Tabakoğlu, başpehlivanlara ve başarılı güreşçilere TÜ Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nde lisans ve lisans üstü eğitim hakkı verdiklerini de belirterek, Kırkpınar Kütüphanesi ve Kırkpınar Müzesi oluşturmak için gerekli çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar