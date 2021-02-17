TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu'ndan kariyer merkezine ziyaret

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Kariyer Merkezi'ni ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu, ziyarette merkezin müdürü Doç. Dr. Hakkı Mevlüt Özcan'ın yeni görevinde başarılı çalışmalara imza atacağını belirtti.

Hedefin TÜ'yü ileriye taşımak olduğunu aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgeye ve ülkemize değerli katkılar sunmak için çalışıyoruz. Öğrencilerimiz ve mezunlarımız ile iş hayatı arasında köprü görevi üstlenen Kariyer Merkezi, bu hedefler doğrultusunda önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Yeni yönetimin, devraldıkları bayrağı ileriye taşıyacaklarına inancım tamdır."

Özcan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öğrenci ve mezunlarımızla bütünleşerek onların iş hayatına atılmalarında ışık göstermek adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Üniversitemizin hedefleri doğrultusunda Kariyer Merkezi'ni, görevli arkadaşlarımızla birlikte layıkıyla en iyi yerlere getirme gayreti içerisinde olacağız. Kendilerine inanan, her konuda destek ve yardımcı olan başta Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz olmak üzere üniversite yönetimine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci