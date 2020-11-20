TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, kongrede oturum başkanlığı yaptı
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TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, kongrede oturum başkanlığı yaptı

20.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:32
TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, kongrede oturum başkanlığı yaptı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "17. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi"nde panel oturum başkanlığı yaptı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "17. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi"nde panel oturum başkanlığı yaptı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği tarafından 16-18 Kasım tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen kongrede, Rektör Tabakoğlu başkanlığında, "COVID-19'da Solunum Yetmezliğinin Yönetimi" başlıklı bir panel düzenlendi.

Yerli ve yabancı bilim insanlarının katkılarıyla gerçekleşen panelde, Kovid-19 hastalarında gelişen ağır solunum yetmezliği nedeni ile ihtiyaç duyulan oksijen desteği, oksijeni artırmada kullanılan yöntemler, cerrahi işlem gerektirmeyen solunum destek sistemleri ile ventilasyon yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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