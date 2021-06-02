TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu: "Eğitimde kalite farkındalığı oluşturduk"

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TÜ'nün eğitimde kalite farkındalığı oluşturduğunu bildirdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TÜ'nün eğitimde kalite farkındalığı oluşturduğunu bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve öğretim üyelerinden oluşan ekip, 2018-2024 akademik yıllarını kapsayan akredite süresinin uzatılması amacıyla hazırladıkları ara öz değerlendirme raporunu tamamladı.

Demir ve öğretim üyelerinden oluşan ekip Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu'nu ziyaret ederek raporu sundu.

Demir, göreve geldikleri andan itibaren fakültenin eğitim kalitesini yükseltmek adına bir yol haritası çıkardıklarını belirtti.

Fakülte bazında akredite olan ilk fakülte olmayı başardıklarını aktaran Demir, "Akreditasyonun 3. yılının sonunda hazırlamak zorunda olduğumuz 'ara öz değerlendirme raporu' sonuçlandırdık. Oluşturmuş olduğumuz bu ara rapor da çalışmalarımızın hız kesmeden devam ettiğinin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Akreditasyon süreçleriyle ilgili Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden bilgi alan Rektör Tabakoğlu da eğitimdeki kalitenin ölçülebilirliği açısından akreditasyon sisteminin önemine dikkati çekti.

Üniversitede 18 birimin akredite olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Tıp Fakültesi'nin bölümden ziyade fakülte olarak akreditasyonu alması oldukça önemli. Diğer fakültelere örnek teşkil edecek bir başarı bu. Eğitimde kalitenin artırılması bizim en öncelikli konumuz. Bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Böylece eğitimde kalite farkındalığı oluşturduk. Uluslararası nitelikte eğitim veren bir kurum olduk. Hem eğitim açısından hem de alt yapı açısından gözle görülür bir ivme kazanmış durumdayız."

Ziyarette Tıp Fakültesi öğretim üyeleri de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci