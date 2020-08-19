TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu: "Batı Trakya halkının yanındayız"
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TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu: "Batı Trakya halkının yanındayız"

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, her zaman Batı Trakya Türkleri'nin yanında olacaklarını bildirdi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu:
19.08.2020 11:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:50

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, her zaman Batı Trakya Türkleri'nin yanında olacaklarını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeniden rektörlük görevine atanan Tabakoğlu'na ilk "hayırlı olsun" ziyaretini Batı Trakya'dan bir heyet yaptı.

Rektör Tabakoğlu, Batı Trakya Türk halkına yönelik eğitim ve kültür çalışmalarıyla dikkat çeken Batı Trakya Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bostancı, Genel Müdürü Dr. Pervin Hayrullah ve personel sorumlusu Özcan Mehmet'i makamında kabul etti.

BAKEŞ Genel Müdürü Dr. Pervin Hayrullah, TÜ'nün ve Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile eşi Uzman Doktor Nilgün Tabakoğlu'nun, Batı Trakya Türk halkına, eğitimden sağlığa, kültür-sanattan spora, toplumsal kalkınmadan bölge kadınlarının sorunlarına kadar birçok alanda büyük destekler verdiğini ifade etti.

-"Yönümüz Balkanlar"

Rektör Tabakoğlu da, TÜ'nün yüzü, yönü ve kalbinin Balkanlar olduğunu söyledi.

Tabakoğlu, TÜ'nün Batı Trakyalı öğrencilerce Türkiye'de en çok tercih edilen üniversite olduğunu bunun gururunu yaşadığını vurguladı.

Yunanistan'ın Batı Trakya Türkleri'ne yönelik tutumuna da tepki gösteren Rektör Tabakoğlu, "Yıllardır devam eden ancak son günlerde şiddeti daha da artan Batı Trakya'daki kardeşlerimizin üzerinde bir baskı ve korku oluşturmayı amaçlayan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Camilerimize gerçekleştirilen saldırılar, kapatılan okullar, medreselerde yaşanan sorunlar, Türk köylerindeki askeri tatbikatlar ve daha birçok konuyu kaygıyla izliyoruz. TÜ olarak, devletimizden aldığımız güçle, Batı Trakya halkının yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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