TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: "Üniversitemizde 5 bin uluslararası öğrenci eğitim görüyor"

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TÜ'nün uluslararası öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği üniversitelerin başında geldiğini bildirdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TÜ'nün uluslararası öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği üniversitelerin başında geldiğini bildirdi.

TÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen çevrim içi etkinliğe katılan Tabakoğlu, üniversitenin bölgenin ve Balkanlar'ın en büyük eğitim kurumlarından biri olduğunu ifade etti.

Tabakoğlu, üniversitenin nitelikli eğitim ve gelişmiş imkanlarıyla Türk ve uluslararası öğrenciler için çekim merkezi olma özelliğini taşıdığına işaret ederek, "Üniversitemizde 5 bin uluslararası öğrenci eğitim görüyor." dedi.

Edirne halkının Balkanlar'dan gelen öğrenciler başta olmak üzere tüm uluslararası öğrencilere misafirperverce yaklaştığını, bunun da üniversitenin uluslararası öğrenci sayısının her artmasına katkı sağladığını söyledi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ve Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar