TÜ Rektörü Erhan Tabakoğlu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken'i ziyaret etti

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'i makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, iki kurum arasında hayata geçirilebilecek iş birlikleri görüşüldü.

Rektör Tabakoğlu, üniversite olarak kurum ve kuruluşlarla farklı alanlarda birçok iş birliklerine imza attıklarını belirtti.

Eyüpsultan Belediyesi ile pek çok projeyi ortak akıl ile hayata geçirebileceklerini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Akademik gelişme ve başarıların yanı sıra toplumsal hayatın gelişimine katkı sunmak için çalışıyoruz. Bu manada, Osmanlı döneminde maneviyatın başkenti olmuş, İstanbul'un manevi fatihi Eyüp Sultan Hazretlerinin adını taşıyan ilçemizin belediyesi ile de bu alandaki kalkınmaya destek olacağımıza, ülkemize, milletimize faydalı olacak projeler geliştireceğimize inanıyorum. Rumeli ve Balkan ülkeleri ile orada yaşayan soydaşlarımız için de geleceğimiz gençlerimiz için de çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Gerçekleştirdiği çalışmalar ve vizyon projelerle büyük başarılara imza atan Başkan Deniz Köken'e, eğitime ve gençliğe verdiği önem ve destek için teşekkür ediyoruz."

Belediye Başkanı Köken de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tabakoğlu'na çalışmalarında başarı diledi.

Ziyarette, Tabakoğlu'na, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile Trakya Teknopark Uluslararası İşbirlikleri Koordinatörü ve UDEF Kurumsal İletişim İstanbul Koordinatörü Necati İşbilen de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar