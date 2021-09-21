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TÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Şentürk Dalgıç'a onur ödülü verildi

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
TÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Şentürk Dalgıç'a onur ödülü verildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Şentürk Dalgıç'a, Türk Fizik Derneği (TFD) tarafından 2021 yılı Onur Ödülü verildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Şentürk Dalgıç'a, Türk Fizik Derneği (TFD) tarafından 2021 yılı Onur Ödülü verildi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Fizik Derneği tarafından her yıl fizik alanında yaptığı çalışmalar ve hizmetler, bilimsel araştırmalar ile destek verenlere verilen onur ödülü 2021 yılında 11 bilim insanına takdim edildi.

Ödülü almaya hak kazanan 11 bilim insanı içerisinde yer alan Prof. Dr. Dalgıç, ödülünü Türk Fizik Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Baki Akkuş'un elinden aldı.

Ödül töreninin ardından yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilen kongreye dünyanın farklı ülkelerinden 31'i çağrılı konuşmacı olmak üzere yaklaşık 400 bilim insanı katıldı.

Kongrede, Dalgıç, atom ve molekül fiziği alanında, moleküllerin antiviral yüzeylere tutunumu konusunda bildiri sundu.

TÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Şentürk Dalgıç'a onur ödülü verildi

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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Haber: TÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Şentürk Dalgıç'a onur ödülü verildi - Haberler
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