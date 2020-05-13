TÜ Öğretim Üyesi Mehdiyev, "Rus Geceleri" adlı romanı Türkçe'ye çevirdi Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Mehdiyev'in, Rusça'dan çevirisini yaptığı "Rus Geceleri" romanı yayımlandı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Mehdiyev'in, Rusça'dan çevirisini yaptığı "Rus Geceleri" romanı yayımlandı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Mehdiyev, Rus düşünür ve yazar Vladimir Odoyevski'nin, "Rus Geceleri" adlı romanını Türkçe'ye çevirdi.

Türkçe'ye ilk kez çevirilen Rus düşünce tarihinin en önemli edebi eserlerinden olan roman, Hayat Yayınları tarafından yayımlandı.

Kaynak: AA