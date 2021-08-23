TÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin, "Milli Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi"nin Bilim Kurulu üyeliğine seçildi
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TÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin, "Milli Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi"nin Bilim Kurulu üyeliğine seçildi

TÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin, 'Milli Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi'nin Bilim Kurulu üyeliğine seçildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurten Çetin, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi (FSMVÜ) iş birliğinde hayata geçirilen "Milli Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi"nin Bilim Kurulu üyeliğine seçildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurten Çetin, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi (FSMVÜ) iş birliğinde hayata geçirilen "Milli Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi"nin Bilim Kurulu üyeliğine seçildi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Merkezi Müdürü ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çetin projenin 9 bilim kurulu üyesinden biri oldu.

Projenin ilk adımı olan "Milli Mücadeleye Yerel Bakışlar Çalıştayı"na konuşmacı olarak katılan Çetin, üniversitesini böylesine akademik niteliği yüksek bir projede temsil etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Prestijli bir projede yer almanın gururunu yaşadığını aktaran Çetin, "Bu proje ile Milli Mücadele tarihimizi yeni bir yaklaşımla ele alarak daha derinlemesine ve farklı bir perspektiften inceleyeceğiz. Verdikleri destek ve gösterdikleri teveccühten ötürü TÜBA ve FSMVÜ yöneticileri ile Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

2023 yılında tamamlanacak projede bilim kurulu toplantıları FSMVÜ ev sahipliğinde veya çevrimiçi olarak yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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TÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin, "Milli Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi"nin Bilim Kurulu üyeliğine seçildi - Haberler
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