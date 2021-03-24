TÜ öğretim elemanları Şanlıurfa'daki köy okulu öğrencilerine maske ve kırtasiye yardımda bulundu

Trakya Üniversitesi (TÜ) öğretim elemanları, Şanlıurfa'daki bir ilkokula kırtasiye ve maske yardımında bulundu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) öğretim elemanları, Şanlıurfa'daki bir ilkokula kırtasiye ve maske yardımında bulundu.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretim elemanları sosyal sorumluluk kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Muratlı köyündeki Yunus Emre İlkokulu'na yardım etmek için harekete geçti.

Okul yöneticisi ve öğretmenleri ile irtibat kurarak 190 öğrencinin ihtiyaçlarını tespit eden öğretim elemanları, TÜ Makine Mühendisliği Bölümü, Mersin Turizm Mezunları Derneği ve İstanbul Alibeyköy Lisesi mezunlarının destekleriyle kısa sürede temin ettikleri malzemeleri öğrencilere gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı