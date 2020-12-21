TÜ öğrencisi milli güreşçi Adar'ın başarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TÜ öğrencisi milli güreşçi Adar'ın başarısı

21.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:08
TÜ öğrencisi milli güreşçi Adar'ın başarısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı öğrencisi milli sporcu Yasemin Adar'ın, dünya ikinciliği Edirne'de sevinçle karşılandı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı öğrencisi milli sporcu Yasemin Adar'ın, dünya ikinciliği Edirne'de sevinçle karşılandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Adar, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda, Türkiye ve Trakya Üniversitesi'nin başarıyla temsil etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda Kadın Güreş A Milli Takımı takım halinde dünya üçüncüsü oldu.

Müsabakalarda kadın milli takımının teknik direktörlüğünü TÜ Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nden Efraim Kahraman, kondisyonerlik görevini ise Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa Sağıroğlu yaparken Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Ana Bilim Dalı öğrencisi Buse Hopancı da fizyoterapist olarak ekipte görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Özgür Özel Engin Altay İsmail Demir Mustafa Varank
Magazin Seda Bakan İrem Derici Acun Ilıcalı Şevket Çoruh
Spor Falcao Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Silah Londra İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TÜ öğrencisi milli güreşçi Adar'ın başarısı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 13:08:38. #1.15#
title