TÜ öğrencisi Gedik'in yüksek lisans tezine Yeşilay'dan destek burcu verecek

Trakya Üniversitesi (TÜ) yüksek Llisans öğrencisi Sinem Gedik'in tezi Yeşilay'dan destek almaya hak kazandı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Yeşilay'ın her yıl Türkiye genelinde 15 yüksek lisans ve doktora öğrencisine destek bursu verdiği belirtildi.

TÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Yönetimi Ana Bilim Dalında Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin'in danışmanlığında Sinem Gedik tarafından yürütülen "Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılım Engelleri ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" adlı yüksek lisans tezine Yeşilay'ın burs desteği sağladığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen tez çalışmasında teknoloji bağımlılığı türlerinden biri olan akıllı telefon bağımlılığının üniversite öğrencileri arasında yaygınlığı araştırılırken ayrıca Z kuşağı üzerinde akıllı telefon bağımlığının riskinin azaltılması ve bu bağımlılıkla mücadelede rekreatif faaliyetlerin ve boş zaman yönetiminin önemi üzerine bir araştırma yürütülmektedir.

Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, tez çalışması sonucunda alan uzmanlarına, eğitimcilere ve üniversite yönetimlerine yapıcı öneriler sunulacağını belirtti."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci