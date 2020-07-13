TÜ öğrencilerinden 15 Temmuz'a özel sanal sergi Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne özel sanal sergi açtı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne özel sanal sergi açtı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Fakülte Dekanı Prof. Melihat Tüzün öncülüğünde Grafik, Heykel ve Resim Bölümü'nden 23 öğrenci, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla özel sanal bir sergiye imza attı.

Öğrencilerin bireysel çalışmalarının yanı sıra 15 Temmuz'a özel eserlerin de yer aldığı sergi, 31 Temmuz'a kadar sanal ortamda sergilenecek.

Sergiye, youtube üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA