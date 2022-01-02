TÜ Öğrenci Senatosu yeniden toplandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğrenci Senatosu, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığında bir araya geldi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, birim temsilcilerinin yanı sıra topluluk, başarılı öğrenci ve uluslararası öğrenci temsilcilerinin de yer aldığı Trakya Üniversitesi Öğrenci Senatosu, Rektör Tabakoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Sezgin ve Öğrrtim Görevlisi Burak İşçimen ile daire başkanlarının katılımıyla yüz yüze toplandı.

Tanışma ile başlayan senatoda Öğrenci İşleri Daire Başkanı Türker Tüküç tarafından senato yönergesinin okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

Öğrenci Konsey Başkanı Sertaç Sevinç tarafından aktarılan gündem maddeleri çerçevesinde senato genel sekreteri olarak Burak Bardakçı seçildi.

Gündemde yer alan tüm maddelerin ilgili birimler tarafından not edildiği senato toplantısında öğrencilerin dilek ve önerileri dinlendi, çözüm önerileri konuşuldu ve yeni kararlar alındı.

Rektör Tabakoğlu öğrencilerin yönetim süreçlerine katılmasını, fikir ve görüşlerini beyan etmesini önemsediklerini belirtti.

Öğrencilerin gözlerindeki parıltı ve heyecanı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi ailesinin en değerli bireyleri gençlerimizin Üniversitemizi ileriye taşıyacak proje ve görüşlerini dinlemek, yeni bakış açıları üretmelerini gözlemlemek ülkemizin geleceğinin emin ellerde olduğunu bir kez daha gösterdi. Yönetim anlayışımız çerçevesinde evlatlarımızın tüm görüş, öneri, fikir ve projelerinin takipçisi olacağımızı vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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