TÜ'nün gazetesi "Trakya Kampüs" geri dönüşümlü kağıda basıldı

Trakya Üniversitesinin (TÜ) yayın organı "Trakya Kampüs" gazetesi geri dönüşümlü kağıda basılarak yayınlanmaya başladı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversiteden güncel haberlerin yer aldığı "Trakya Kampüs" gazetesinin son sayısı, üniversitenin başlattığı "Yeşil Trakya" hareketi kapsamında geri dönüşümlü kağıda basıldı.

Gazetenin Genel Koordinatörü Öğretim Görevlisi Kıvanç Ada, gazetenin ocak ve şubat aylarını kapsayan 11. sayısı ile çevre hassasiyetine destek verdiklerini belirtti.

Bundan sonraki sayılarda da geri dönüşümlü kağıt kullanacaklarını aktaran Ada, "Üniversitemizin birçok alanda başlattığı 'Yeşil Trakya' hareketine Trakya Kampüs gazetesi olarak katkı sunuyoruz. Gazetenin yeni sayıları da geri dönüşümlü kağıda basılacak. Yeni dönemde ayrıca gazete baskı adedinin en düşük seviyeye çekilmesi ve gazetenin dijital kanallar üzerinden yaygınlaştırılması üzerine de birtakım çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı