TÜ müzisyenleri uluslararası yarışmada 4 ödül kazandı
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TÜ müzisyenleri uluslararası yarışmada 4 ödül kazandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin uluslararası "Ca Nova" müzik yarışmasında 4 ödül kazandığı bildirildi.

TÜ müzisyenleri uluslararası yarışmada 4 ödül kazandı
19.09.2020 10:03 | Son Güncelleme: 19.09.2020 10:03

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin uluslararası "Ca Nova" müzik yarışmasında 4 ödül kazandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Belarus'tan 81 sanatçının katılımıyla gerçekleşen yarışmada TÜ öğrencilerinin 4 ödül ile döndüğü belirtildi.

Yarışmanın tüm enstrüman kategorilerinde gerçekleştiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Araştırma Görevlisi Ümit Çavuş Trompet Sınıfı 12. sınıf öğrencisi Görkem Çavuş D Kategorisi (17-19 yaş) birincilik ödülü, Müzik ve Bale Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Katre Özkay B Kategorisi (11-13 yaş) üçüncülük ödülü, aynı sınıfta öğrenim gören Ayaz Eren Pekel A Kategorisi (9-10 yaş) mansiyon ödülünün sahibi oldu. Dr. Öğr. Üyesi Işıl Dağlar Piyano Sınıfı Lisans 2 öğrencisi İrem Güler D Kategorisi (17-19 yaş) ikincilik ödülünü almaya hak kazandı."

Kaynak: AA

AA Editörü - Cihan Demirci
Cihan Demirci
AA Editörü
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