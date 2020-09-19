TÜ müzisyenleri uluslararası yarışmada 4 ödül kazandı Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin uluslararası "Ca Nova" müzik yarışmasında 4 ödül kazandığı bildirildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin uluslararası "Ca Nova" müzik yarışmasında 4 ödül kazandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Belarus'tan 81 sanatçının katılımıyla gerçekleşen yarışmada TÜ öğrencilerinin 4 ödül ile döndüğü belirtildi.

Yarışmanın tüm enstrüman kategorilerinde gerçekleştiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Araştırma Görevlisi Ümit Çavuş Trompet Sınıfı 12. sınıf öğrencisi Görkem Çavuş D Kategorisi (17-19 yaş) birincilik ödülü, Müzik ve Bale Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Katre Özkay B Kategorisi (11-13 yaş) üçüncülük ödülü, aynı sınıfta öğrenim gören Ayaz Eren Pekel A Kategorisi (9-10 yaş) mansiyon ödülünün sahibi oldu. Dr. Öğr. Üyesi Işıl Dağlar Piyano Sınıfı Lisans 2 öğrencisi İrem Güler D Kategorisi (17-19 yaş) ikincilik ödülünü almaya hak kazandı."

Kaynak: AA