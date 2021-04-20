TÜ ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında web tabanlı işbirliği protokolü imzalandı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında web tabanlı işbirliği protokolü imzalandı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Tapu Sicil Tüzüğü ile Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkındaki Yönetmeliğe istinaden başlatılan uygulama ile iki kurum arasındaki işlemler, Web Tapu Sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Adil Hakan Ayber arasında imzalanan protokol kapsamında, kamu ve yükseköğretim hizmetlerinin etkin, hızlı, güvenli ve elektronik ortamda sunumu ile üniversite tarafından talep edilen ve TKGM tarafından uygun görülen tapu ve kadastro işlemlerinin Web Tapu sistemi aracılığıyla TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) üzerinden elektronik ortamda güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Üniversitenin faaliyet gösterdiği Edirne il ve ilçe sınırları dahilinde talep edeceği tapu ve kadastro işlemlerinin Web Tapu sistemi üzerinden elektronik olarak TKGM'ye gönderilmesi ve ardından işlemin TAKBİS tarafından mevzuatına uygun olarak tamamlanması ve cevabi yazının kurum birimleri ile paylaşılması hususlarını kapsayan protokol ayrıca, tapu müdürlüklerinde görev yapan personelin iş yükünün azaltılması suretiyle çalışanların ve vatandaşların memnuniyetini sağlama hedeflerini içeriyor.

Rektör Tabakoğlu, üniversitenin bilimsel çalışmalar, projeler ve yeni iş birlikleri ile Edirne'ye, bölgeye ve Türkiye'ye hizmet etmeye ve değer katmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı