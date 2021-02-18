TÜ ile Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı
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TÜ ile Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı

18.02.2021 09:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:18
TÜ ile Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Edirne İl Temsilciliği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Edirne İl Temsilciliği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen ile Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Edirne İl Temsilcisi Açelya Sivrikaya Giray arasında imzalanan "Disleksi Öğrenme Güçlüğü Farkındalık Yaratma ve İş Birliği" protokolü çerçevesinde vatandaşlar ve öğrenciler okuma güçlüğü konusunda bilgilendirilecek.

Daire Başkanlığındaki imza töreninde konuşan İşçimen, üniversite olarak öğrencilere toplumu olumlu yönde dönüştürecek sosyal sorumluluk alanında da bilgi ve beceri kazandırmak istediklerini belirtti.

Disleksi belirtileri olan öğrencilerin durumlarını daha iyi anlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak adına bir yıl sürecek proje ile daha sağlıklı ve bilinçli bir toplum oluşturma amacında olduklarını belirten İşçimen, birey ve toplum olarak disleksi konusunda neler yapılması gerektiğini birlikte öğreneceklerini ifade etti.

Giray da özgül öğrenme güçlüğünü anlamak, anlatmak ve çözümler üretebilmek adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Trakya Üniversitesi ile yaptıkları iş birliğinden dolayı büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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