TÜ heyeti yazar İsmail Cambazov'u Sofya'daki kabri başında andı

Trakya Üniversitesi (TÜ) heyeti, yazar İsmail Cambazov'u ölümünün 1'inci yıl dönümünde kabri başında andı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) heyeti, yazar İsmail Cambazov'u ölümünün 1'inci yıl dönümünde kabri başında andı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan Türk-Müslüman toplumunun önde gelen isimlerinden yazar İsmail Cambozov'un ölüm yıl dönümü dolayısıyla Sofya'daki kabri başında tören düzenlendi.

Programda Cambazov'un eşi Vildan Cambazov, Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Haci ve Bulgaristan Türk toplumunun önde gelen isimleri yer aldı.

TÜ de anma programına Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir ile Özel Kalem Müdürü ve Basın Danışmanı Öğr. Gör. Kıvanç Ada'dan oluşan heyetle katıldı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversite olarak, İsmail Cambozov'un manevi mirasının yaşatılması için çalışacaklarını belirtti.

Cambazov'un her zaman Türk toplumunun gelişimi için çalıştığını aktaran Tabakoğlu, "Rahmetle anıyor, manevi mirasının önünde saygıyla eğiliyoruz. Trakya Üniversitesi olarak bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı