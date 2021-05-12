TÜ Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erol: "Hemşireler geleceğin planlanmasında önemli rol oynuyor"
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TÜ Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erol: "Hemşireler geleceğin planlanmasında önemli rol oynuyor"

TÜ Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erol: 'Hemşireler geleceğin planlanmasında önemli rol oynuyor'
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özgül Erol, hemşire ve ebelerin geleceğin planlanmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özgül Erol, hemşire ve ebelerin geleceğin planlanmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Prof. Dr. Erol, Hemşireler Günü dolayısıyla kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, salgın sürecinde pek çok sektörün çalışmaya ara verdiğini, sağlık çalışanlarının ise 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu belirtti.

Hemşire ve ebelerin Kovid-19'a yakalanan ya da şüphe taşıyan hastalara güvenli, erişilebilir ve uygun bakım hizmeti sunduğunu anlatan Erol, "Hemşire ve ebeler geleceğin planlanmasında önemli rol oynamaktadır. Daha aktif rol alması beklenmektedir. Hemşire ve ebelerin insanların sağlık ve refahı için yaptığı katkılar herkes tarafından daha görünür hale gelmelidir." dedi.

Erol, herkesin Kovid-19 salgını ile mücadelede gerekli önlemleri alarak korumak, korunmak ve birlikte mücadele etmek durumunda olduğunu dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım ise hemşire ve ebelerin bir bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı olmak, hastasının ve sevenlerinin yüzünü güldürmek, umutlarını sevince dönüştürebilmek gibi büyük ve kutsal bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Pandemi sürecinde de en zorlu görevin sağlık çalışanlarınca yürütüldüğünü vurgulayan Yıldırım şunları kaydetti:

"Hastaların sağlık hizmeti alırken kimi zaman bir anne şefkati, kimi zaman bir abla ilgisi kimi zaman da bir kardeş hassasiyeti gösteren fedakar ve cefakar mesai arkadaşlarım hepinizin eşsiz emekleri ile gurur duyduğumuzu özellikle söylemek isterim. Pandemide görev yapan doktor, ebe, hemşire ve her kademedeki sağlık personeli salgının önlenmesi ve yayılmasının önüne geçilmesi açısından büyük bir özveri ve gayretle gecesini gündüzüne katıp, aileleri ve sevdiklerinden uzak kalarak vatandaşlarımızın sağlıklarını kendi canlarının önüne koyup görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getirmektedirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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