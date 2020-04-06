TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Tüzün sanatseverleri "sanal sergisine" bekliyor
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Trakya Üniversitesi, Kültür Sanat

TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Tüzün sanatseverleri "sanal sergisine" bekliyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün, sanal resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

06.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:54
TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Tüzün sanatseverleri

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün, sanal resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Üniversiteden yapılan açıklamada herkesin gönüllü karantina için evlerinde olduğu dönemde Dekan Tüzün'ün çeşitli tekniklerde yaptığı doğa resimlerini "Nefes al" adıyla dijital sergiye dönüştürdüğü belirtildi.

Melihat Tüzün'ün, resimlerde sanatseverleri doğaya bakarak derin bir nefes almaya davet ettiği ifade edildi.

Sanal sergiye "https://youtu.be/U6AsjKf6mNI" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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