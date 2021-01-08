TÜ Fen Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Zaim atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TÜ Fen Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Zaim atandı

08.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:40
TÜ Fen Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Zaim atandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Ömer Zaim atandı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Ömer Zaim atandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Rektörlük makamında gerçekleşen törenle Prof. Dr. Şevket Erol Okan, 2016 yılından beri yürüttüğü dekanlık görevini Prof. Dr. Ömer Zaim'e devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 4 yıldan beri dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. Okan'a başarılı çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Okan'ın bilimsel ve akademik açıdan hem fakülteye hem üniversiteye değer kattığını ifade eden Tabakoğlu, görevi devralan Zaim'e yeni görevinin hayırlı olması temennisiyle başarı diledi.

Tabakoğlu, Zaim'in fakülte için önemli hizmetlerde bulunacağını ve Trakya Üniversitesi'ni bulunduğu noktadan daha iyi bir konuma getirmek için birlikte özverili bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Göreve başlayan Zaim de üniversitenin başarı çıtasını yükseltmek için kurumun tüm bileşenleriyle iş ve güç birliği içerisinde olacaklarını kaydetti.

Törene, Rektör Tabakoğlu'nun yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Yaşar Güler İlker Başbuğ Alparslan Türkeş
Magazin Ezgi Mola Cemal Hünal Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Samet Aybaba Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TÜ Fen Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Zaim atandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 12:54:49. #1.15#
title