TÜ Fen Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Zaim atandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Ömer Zaim atandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Rektörlük makamında gerçekleşen törenle Prof. Dr. Şevket Erol Okan, 2016 yılından beri yürüttüğü dekanlık görevini Prof. Dr. Ömer Zaim'e devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 4 yıldan beri dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. Okan'a başarılı çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Okan'ın bilimsel ve akademik açıdan hem fakülteye hem üniversiteye değer kattığını ifade eden Tabakoğlu, görevi devralan Zaim'e yeni görevinin hayırlı olması temennisiyle başarı diledi.

Tabakoğlu, Zaim'in fakülte için önemli hizmetlerde bulunacağını ve Trakya Üniversitesi'ni bulunduğu noktadan daha iyi bir konuma getirmek için birlikte özverili bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Göreve başlayan Zaim de üniversitenin başarı çıtasını yükseltmek için kurumun tüm bileşenleriyle iş ve güç birliği içerisinde olacaklarını kaydetti.

Törene, Rektör Tabakoğlu'nun yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar