TÜ, enerji alanında Ar-Ge desteği alacak
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TÜ, enerji alanında Ar-Ge desteği alacak

Trakya Üniversitesi (TÜ), Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek (YEVDES) Projesine girmeye hak kazandı.

TÜ, enerji alanında Ar-Ge desteği alacak
12.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:02

Trakya Üniversitesi (TÜ), Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek (YEVDES) Projesine girmeye hak kazandı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Avrupa Birliği finansmanıyla, üniversite ve belediyelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yürüttüğü YEVDES Projesi için başvuruların değerlendirmesi tamamlandı.

YEVDES kapsamında, 63'ü üniversite, 144'ü belediye olmak üzere toplam 207 kurum değerlendirilirken, TÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı da değerlendirmeye dahil oldu.

Proje Değerlendirme Komitesi'nce yapılan puanlama sonucunda üniversite, asıl listeye seçilen 12 üniversiteden biri oldu.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, YEVDES projesi kapsamında destek alacak üniversiteler arasına girebilmenin kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Üniversitemize böyle bir desteği, başarıyı getiren, Prof. Dr. Semiha Öztuna hocamız başta olmak üzere emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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