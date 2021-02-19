TÜ Devlet Konservatuvarı öğrencisi Körpecik, uluslararası flüt yarışmasında birinci oldu
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TÜ Devlet Konservatuvarı öğrencisi Körpecik, uluslararası flüt yarışmasında birinci oldu

19.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:22
TÜ Devlet Konservatuvarı öğrencisi Körpecik, uluslararası flüt yarışmasında birinci oldu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencisi Duru Körpecik, "Uluslararası Online Flutissimo 2021 Flüt Yarışması"nda birinciliği kazandı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencisi Duru Körpecik, "Uluslararası Online Flutissimo 2021 Flüt Yarışması"nda birinciliği kazandı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğrencisi Körpecik, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen yarışmada tüm rakiplerini geride bıraktı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, flüt alanında dünyaca tanınmış sanatçıların jüri üyesi olarak yer aldığı uluslararası yarışmada birinci olan Körpecik'i ve öğretmeni Doç. Çisem Önver Zafer'i kabul etti.

Tabakoğlu, Devlet Konservatuarının çok güzel işlere imza attığını, Duru Körpecik'in de bu başarılara yeni bir halka eklediğini belirtti.

Körpecik'e teşekkür belgesi veren Tabakoğlu, konservatuarın müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer'i ve Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Çisem Önver Zafer'i de tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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