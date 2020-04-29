TÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Zafer: "Sanat koronavirüsle mücadelede motivasyonu...
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TÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Zafer: "Sanat koronavirüsle mücadelede motivasyonu...

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele döneminde sanatın, evde kalmak zorunda olan insanların motivasyonunu artırmada önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

TÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Zafer:
29.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:16

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele döneminde sanatın, evde kalmak zorunda olan insanların motivasyonunu artırmada önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Zafer, TÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen tarafından sanal ortamda düzenlenen "Müziğe dair" söyleşisine katıldı.

Salgından korunmak amacıyla insanların evlerine kapandıkları dönemde, sanatın gücünün bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Zafer, sanatçıların performanslarını takip eden insanların güzel zamanlar geçirdiğini ifade etti.

Salgın döneminde hayatın neredeyse durma noktasına geldiğini hatırlatan Zafer, sanat icra etmenin durmadığını ve insanların moralini yükseltmede olağanüstü bir görevi yerine getirdiğini dile getirdi.

Sanatın insanların ruhunu beslediğini vurgulayan Zafer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Süreç başladığından itibaren dünyada ve ülkemizde birçok ünlü sanatçı insanlara moral vermek için evlerinden canlı yayınlarla konserler veriyor. Bu klasik müzik alanında oldu popüler müzik alanında oldu ve olmak da zorunda. Çünkü hayat bir şekilde devam ediyor. İnsanların zihnen ve bedenen birtakım aktiviteleri yapması gerekiyor. Müzik de bunların en önemli parçalarından biri. Sanat insanların ruhuna dokunuyor. Koronavirüsle mücadelede sanat insanların motivasyonunu artırıyor. Ben de bu salgın döneminde her akşam mini konserler verip insanlarımıza moral vermeye çalışıyorum."

Zafer, söyleşinin sonunda mini bir konser de vererek "Evde kal" mesajını yineledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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