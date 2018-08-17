Tü'den Kısa Kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, 2018-2019 akademik yılı yetenek sınavları tamamlandı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, resim, heykel ve grafik tasarım olmak üzere 3 farklı bölümde öğrenim görmek isteyen 650 aday, 30 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında ön başvurularını gerçekleştirdi.

Grafik Tasarım bölümünün 30 kişilik kontenjanı için 86, Resim bölümünün 30 kişilik kontenjanı için 222, Heykel bölümünün 15 kişilik kontenjanı için 68 kişi sınava katılarak, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde yeteneklerini sergiledi.

İki aşamada gerçekleştirilen sınavda adaylar, gördükleri bir objenin oran-orantısı, kağıda düzgün yerleştirerek çizip çizemedikleri, formunu doğru ifade edip edemedikleri, konuyu yaratıcı bir biçimde işleme yetenekleri, temel elemanları kullanarak iyi bir kompozisyon oluşturma becerileri ve detayları ne kadar fazla görerek çizebildikleri gibi başlıklarda değerlendirildi.

İlk aşamada başarılı olan 271 aday, ikinci aşamada grafik tasarım, heykel ve resim alanlarında gerçekleştirilen bölüm sınavlarına girerek belirlenen kontenjanlara yerleşmek için yarıştı.

Sınav sonuçları yapılan değerlendirmenin ardından açıklanacak.

TÜ'de uluslararası öğrenci kayıtları devam ediyor

Balkanlara en çok hizmet veren eğitim kurumu olmayı misyon edinen Trakya Üniversitesi, "Geleceğe Köprü" sloganıyla çıktığı yolda, uluslararası öğrencilerden yoğun talep görüyor.

Trakya Üniversitesinin, 2018-2019 akademik yılı uluslararası öğrenci kayıtlarının ardından, boş kalan kontenjanlar için 6 Ağustos 2018'de başlayan ek yerleştirmeler, yedek listeden kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarıyla devam ediyor.

2018-2019 akademik yılında uluslararası öğrenciler için 146 programda açılan toplam bin 392 kontenjana, şu ana kadar 740 öğrenci kayıt yaptırdı.

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun "On Bin Uluslararası Öğrenci" hedefi doğrultusunda çıktıkları yolda çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

TÜ'nün özellikle Balkan coğrafyasında daha da çok tanınması için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Türkyılmaz, "Uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Son iki yılda uluslararası öğrenci sayısında büyük artış kaydeden Trakya Üniversitesi, her geçen yıl artan yurt dışı talebini karşılamak ve Balkanların en önemli eğitim kurumu olma misyonunu yerine getirebilmek için çalışmaya devam ediyor. Trakya Üniversitesine ilgi ve katılım her geçen yıl büyüyerek devam ediyor. Bu dönemde devam eden ek yerleştirmelerin ardından, 5 Eylül 2018'de başlayacak yeni bir dönemle kayıt işlemlerine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.