TÜ'de "Tarihi Bir Hakikat: Lozan" konferansı düzenlendi
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TÜ'de "Tarihi Bir Hakikat: Lozan" konferansı düzenlendi

TÜ'de 'Tarihi Bir Hakikat: Lozan' konferansı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Tarihi Bir Hakikat: Lozan" konferansı düzenlendi.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Tarihi Bir Hakikat: Lozan" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan TÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bülent Atalay, 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan antlaşmanın Türkiye'nin varlığı ve tam bağımsızlığının bir ilanı olduğunu belirtti.

Lozan Antlaşması'nın tam bağımsız bir Türkiye'nin tapu senedi olduğunu vurgulayan Atalay, antlaşmayla Türkiye'nin hedeflerinin birçoğunu gerçekleştirdiğini ifade etti.

Görüşmeler süresince önemli mücadeleler verildiğini anımsatan Atalay, "Antlaşmanın mimarı İsmet Paşa'nın bütün psikolojik baskılara rağmen Türk heyetini zinde tutması ve gerçekleştirilen politik manevralar hakikaten takdire şayandır. Türkiye hedeflerinin birçoğunu gerçekleştirmiştir. Bazı meseleler Lozan'dan sonraya bırakılarak, Musul haricindeki meseleler lehimize halledilmiştir." diye belirtti.

TÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin'in koordinatörlüğünde çevrim içi olarak gerçekleşen etkinliğe, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu'nun yanı sıra akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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