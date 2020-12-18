TÜ'de siber güvenlik tedbirleri artırılıyor
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TÜ'de siber güvenlik tedbirleri artırılıyor

18.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:41
TÜ'de siber güvenlik tedbirleri artırılıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanı Prof. Dr. Hilmi Kuşçu, "ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" kapsamında üniversitenin sistem ve ağ alt yapısını güçlendirme, siber güvenlik tedbirlerini artırma konusunda gerekli çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini bildirdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanı Prof. Dr. Hilmi Kuşçu, "ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" kapsamında üniversitenin sistem ve ağ alt yapısını güçlendirme, siber güvenlik tedbirlerini artırma konusunda gerekli çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ilk kez 7 Aralık 2018'de "TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası" almaya hak kazanan Bilgi İşlem Daire Başkanlığının, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası'nın geçerlilik süresinin, bir yıl daha uzatılmasının sağlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgi İşlem Daire Başkanı Prof. Dr. Hilmi Kuşçu, bilişim teknolojileri alanında önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kurumsallaşma yolunda önemli mesafeler kat ettiklerini ve her geçen gün daha iyiye ulaştıklarını aktaran Kuşçu, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımıza ve iç paydaşlarımıza daha güvenli hizmet sunmak ve beklentilere en iyi şekilde cevap vermek amacıyla uzun emek ve çabalar sonucu elde ettiğimiz sertifikanın süresinin uzatılmasından büyük memnuniyet duyduk. Bilgi güvenliği politikası doğrultusunda sahip olduğumuz tüm bilgi varlıklarını korumaya, bilgi güvenliği şartlarını uluslararası standartlar, yasa ve mevzuatlar çerçevesinde sağlamaya, mevcut ve oluşabilecek riskleri en iyi şekilde yöneterek bilgi güvenliğini sürekli olarak iyileştirmeye, geliştirmeye ve gözden geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:44:37. #1.14#
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